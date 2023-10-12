"تعليم نجران" تدعو الطلاب للمشاركة في أولمبياد البرمجة والذكاء الاصطناعي 2024

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 8:31 صباحاً

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلةً بإدارة الموهوبين، طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس التعليم الحكومي والخاص إلى المشاركة في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي 2024 "أذكى"، بالشراكة بين وزارة التعليم و"سدايا" و"موهبة". ويمر الأولمبياد بعدة مراحل وفقًا لجدول زمني محدد، بدءًا من إتمام التسجيل، والاختبار التأهيلي، والتعرف على بيئة الاختبار، وصولًا إلى اختبار المرحلة الأولى لـ"أذكى"، ومن ثمَّ التدريب للتأهيل للمرحلة الأخيرة، ويختتم باختبار المرحلة الثانية، وإعلان النتائج. وأوضح "تعليم نجران" أن التسجيل في الأولمبياد متاح حتى تاريخ 28/ 11/ 2023م، عبر الرابط التالي: https://aiolympics.mawhiba.org

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