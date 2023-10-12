انت الان تتابع اهتدى العرب وتطلعوا.. "المسند": 4 أيام ويدخل الوسم "أمطار بعد جفاف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 8:34 صباحاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن آخر يوم في موسم سهيل هو 15 أكتوبر الجاري، ويعقبه مباشرة دخول الوسم في 16 أكتوبر. وأوضح "المسند"، أن دخول موسم "الوسم" يأتي بعد دخول "طالع الصرفة"، وهو آخر نجوم سهيل الأربعة؛ حيث سميت "الصرفة" لانصراف الحر عند طلوعها فجرًا من المشرق أوائل أكتوبر، وانصراف البرد عند غروبها فجرًا في جهة المغرب منتصف مارس تقريبًا. وأضاف: "الوسم ليس بمنزلة أو نجم في السماء؛ بل صفة لوقت من السنة، وله من المنازل القمرية أربع: العواء ودخوله في 16 أكتوبر، يليه السماك ودخوله في 29 أكتوبر، يليه الغفر ودخوله في 11 نوفمبر، وأخيرًا الزبانا ودخولها في 24 نوفمبر". وأردف: "هدى الله -عز وجل- العرب وغيرهم من الأمم إلى الاهتداء بالنجوم في معرفة المسالك الموصلة إلى الممالك، والاهتداء بالنجوم أيضًا في معرفة الوقت والتوقيت والفصول، وفي ذلك قال الله تعالى: {وعلامات وبالنجم هم يهتدون}". وتابع: "والعرب قديمًا وحديثًا تطلعوا إلى دخول موسم الوسم والأمطار والتغيرات الجوية، التي تأتي بعد أشهر الحر والجفاف والاستقرار الجوي الرتيب".

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