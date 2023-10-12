انت الان تتابع تفاعلاً مع "الخليج 365".. بلدية "قنا عسير" تباشر تنظيف وادي الخب وطمس الكتابات المشوِّهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في تفاعل سريع مع ما نشرته "الخليج 365" باشرت بلدية "قنا عسير" تنظيف وادي الخب الذي يشكل وجهة سياحية ساحرة، وكان يعاني من انتشار المخلفات والتشوه البصري الذي امتد إلى الصخور من خلال الكتابة عليها .

وقامت البلدية بطمس الكتابات، داعيةً في الوقت ذاته جميع مرتادي المكان إلى المحافظة على هذه المواقع السياحية البكر .

وكانت "الخليج 365" قد نشرت صباح اليوم تقريراً بعنوان "بالفيديو.. وادي الخب بـ"قنا" وجهة سياحية تشوهها المخلفات.. وهنا قصة "معين الشرجة" .

وجاء في الخبر: يُشكِّل وادي الخب بـ"قنا عسير"، الذي تجري به المياه العذبة، وتحيط به الأشجار التي يكسوها الخضار من كل جانب، وجهة سياحية متفردة؛ إذ يشهد توافد الأهالي وزوار المركز؛ ما يدعو إلى تطوير المكان، والاهتمام به، في ظل انتشار المخلفات بامتداده، وبعض الكتابات التي طالت حتى الصخور.

ورصدت "الخليج 365" في جولة لها سِحر المكان الذي يزدان بصوت خرير الماء، وتغريد العصافير، والبساط الرباني الأخضر، فضلاً عن الأشجار الكبيرة التي تنتشر على جنبات الوادي.. ففي تلك المياه تغذية بصرية ساحرة؛ إذ يلاحظ الزائر الأسماك الصغيرة والفراشات والعصافير.