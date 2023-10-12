السعودية | بـ 42 مئوية.. حفر الباطن الأعلى حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بـ 42 مئوية.. حفر الباطن الأعلى حرارة بالمملكة والسودة الأدنى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت حفر الباطن 42 مئوية فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 12 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: في حفر الباطن 42 مئوية؛ فيما سجلت مكة المكرمة والصمان 41 درجة، والدمام والأحساء 40 درجة، وكل من المدينة المنورة وبريدة والعلا ورفحاء والخرج والدهناء 39 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ12 مئوية، تليها أبها 14 درجة، والباحة 16 درجة، والقريات 17 مئوية، ثم الطائف وطريف 18 درجة، وتبوك ونجران 20 مئوية.