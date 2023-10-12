شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، نظيره منتخب زامبيا الأول لكرة القدم في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين الإماراتية، قبل وديته الثانية أمام منتخب الجزائر المحدد لهما مساء الإثنين المقبل على نفس الملعب.

وتأتي مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخبي زامبيا والجزائر، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار، إلى جانب تحضيراته لمباراتي جيبوتي وسيراليون، المحدد لهما الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، في افتتاح مشواره بماراثون تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وزامبيا

تقام مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام منتخب زامبيا الأول لكرة القدم، اليوم الخميس الموافق 12 من شهر أكتوبر، وتنطلق أحداثها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت أبو ظبي.



القناة الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

ويستضيف ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية مباراة منتخب مصر ضد زامبيا وتنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.