ضبط 8 أشخاص لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في مكة والمدينة والرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 10:06 صباحاً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض. وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم ضبط (8) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية الهندية وشخصان، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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