محاولة إخفاء فاشلة.. إحباط تهريب 403 جرامات هيروين و2500 حبة محظورة بمنفذ البطحاء

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محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب 403 جرامات من مادة الهيروين المخدرة و2500 حبة خاضعة للرقابة الطبية.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، عُثر على تلك الكمية من المواد المحظورة مخبأة في أجزاء متفرقة من الشاحنة.

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