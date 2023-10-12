انت الان تتابع حريق وانفجار خزان وقود.. فيديو يكشف السيارة التي تسببت باشتعال النيران بمطار لوتون اللندني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

كشف فيديو عن السيارة التي تسببت في اشتعال حريق ضخم في مطار لوتون اللندني مساء الثلاثاء، وتسبب في إصابة ستة أشخاص، وتعليق العمل بالمطار أمس الأربعاء.

وحسب صحيفة "التلجراف" البريطانية، يُظهر الفيديو سيارة رانج روفر تحترق في الطابق الثالث في موقف سيارات متعدد الطوابق.

ورَوَت شاهدة عيان كيف حاولت إخماد النيران بالسيارة قبل أن ينفجر خزان الوقود فيها وينهار المبنى جزئيًّا.

وقالت المرأة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها: إنها ذهبت إلى المطار لاستقبال حماتها وابنتها عندما شاهدت سيارة اشتعلت فيها النيران بالطابق الثالث.

وقالت المرأة: "عندما رأينا الحريق لأول مرة حاولنا إخماده.. ونزلنا إلى الطابق السفلي للعثور على طفاية حريق، وعندما عدنا كان خزان الوقود قد انفجر بالفعل ولم يكن بوسعنا فعل أي شيء".

وقالت خدمة الإطفاء إن المبنى متعدد الطوابق تَعَرض "لانهيار هيكلي كبير"؛ حيث قام أكثر من 100 من رجال الإطفاء بإخماد النيران في ذروة الحريق.

وتم نقل خمسة أشخاص، من بينهم أربعة من رجال الإطفاء، إلى المستشفيات في لوتون ودونستابل؛ بسبب استنشاق الدخان، وتم علاج مريض آخر في مكان الحادث.