شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الأحساء" توضح للطلبة علاقة الذكاء الاصطناعي بالصحة النفسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية نظمت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، لقاءً افتراضيًا تحت شعار "الصحة النفسية حق إنساني عالمي"، شارك في اللقاء 500 طالب وحضره كل من د. حمود السحمه مساعد مدير عام التوجيه الطلابي وعزيزة المطيري مشرفة عموم التوجيه الطلابي. ومدير عام تعليم الأحساء حمد العيسى.

تحدث د. محمد الجبيلي عن "الذكاء الإنفعالي ودوره في اتخاذ القرار"، مشيرًا إلى أهمية الذكاء الانفعالي ومكوناته، وتطرق إلى نافذة جوهاري (المنطقة العمياء - المنطقة المفتوحة - منطقة القناع - المنطقة المجهولة).

فيما قدمت د. وضحى الزمامي، ورقة بعنوان "الصحة النفسية السليمة"، أكدّت خلالها على أن تحقيق الصحة النفسية يتطلب تظافر جهود ثلاث كيانات اجتماعية وهي: المدرسة والأسرة والتوجيه الطلابي. وبينت إن الصحة النفسية تهدف إلى خلق الوعي، وتحسين المعرفة وتنادي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة النفسية كما وضحتها منظمة الصحة العالمية.

الصحة النفسية للطلاب

وتحدثت عن دعم الصحة النفسية للطلاب من خلال وجود مرشد طلابي أو اخصائي اجتماعي بالمدرسة؛ تدريب المعلمين على كيفية تحديد ومساعدة الطلاب الذين قد يعانون من مشاكل في الصحة النفسية؛ كما أكدت على إشراك أولياء الأمور.

وتطرق خالد التركي باحث ماجستير في التوجيه الإرشادي من خلال ورقته الى الفرق بين الوعي والمعرفة، متحدثا عن مفاتيح الوعي المعرفي الخمسة وعن علاقة تقدير الذات بالوعي المعرفي، وآثار الجهل المعرفي، وكيف نكّون الوعي المعرفي، واختتم ورقته بارتباط الوعي بالصحة النفسية.

معرض (صحتنا حياة)

من جهة أخرى شارك مدير تعليم الأحساء، حمد العيسى، في معرض (صحتنا حياة) والذي كان يهدف إلى تعزيز المسار الصحي بالمرحلة الثانوية وتعزيز الصحة العامة، والذي نُظم في إحدى المدارس بالمحافظة.

وتضمن المعرض مجموعة من الأركان التي قامت الطالبات باستعراضها بمشاركة عدد من الجامعات بأركان لتعزيز الشراكة المجتمعية بين المدارس والجامعات تأتي في مقدمتهم جامعه الملك فيصل ( كليه الطب ) وكليه التمريض الحرس الوطني.