السعودية | رئيس “وكالة الفضاء” يبحث مع نظيره اليابانية سبل التعاون المشترك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

التقى معالي رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، خلال الزيارة الرسمية لوفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار السعودي لليابان، مع رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) الدكتور هيروشي ياماكاوا، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور محمد بن سعود التميمي.

وبحث اللقاء آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين في المجالات البحثية في قطاع الفضاء وتقنياته، إضافة إلى مناقشة المقترحات الخاصة بتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات لبناء القدرات في مجال المهام الروبوتية لاستكشاف الفضاء البعيد، وتطوير الخدمات الأرضية لتعزيز البيئة الداعمة للشركات الناشئة.

يذكر أن وكالة الفضاء السعودية تعمل بالشراكة مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية ذات الصلة لتعزيز مكانة المملكة العالمية في قطاع الفضاء وتحسين قدرتها التنافسية من خلال اغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتطورة والمتسارعة لقطاع الفضاء وتقنياته.