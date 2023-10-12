السعودية | وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور ميناء أمبرلي التركي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

زار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ميناء أمبارلي التركي، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا فهد أبو النصر، والوفد المرافق؛ للاطلاع على حركة الحاويات في الميناء.

وبحث معاليه مع الجانب التركي توسيع التعاون الملاحي واللوجستي بين البلدين الصديقين.

وتفقد معالي وزير النقل مشروع النقل بالسكك الحديدية في مدينة إسطنبول الذي يشتمل على نفق السكك الحديدية البحري تحت مضيق البوسفور والتقنيات الحديثة المستخدمة في القطاع السككي.

وأكد معاليه، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين على ضوء الفرص الكبيرة والواعدة في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق رؤية المملكة 2030.