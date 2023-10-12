شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة صلاح.. تشكيل مصر المتوقع لمواجهة زامبيا وديًا اليوم الخميس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدير الفني روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم على تشكيل الفراعنة لمواجهة زامبيا في المواجهة الودية التي ستجمع الفريقان مساء اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجارى.

وتنطلق مباراة مصر وزامبيا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة زامبيا

ويقود الهجوم نجم فريق ليفربول محمد صلاح والمتألق مع نانت مصطفي محمد بجوارهم عمر مرموش أو محمود حسن تريزيجيه وجاء تشكيل مصر المتوقع على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد هاني.

خط الوسط: طارق حامد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش أو "تريزيجيه".

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

وتنقل فعاليات مباراة مصر وزامبيا عبر قناة أون تايم سبورت ويتولى التعليق محمد الكواليني والمعلق محمد الغياتي عبر القناة الصوتية الثانية.