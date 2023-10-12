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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة منتخب مصر وزامبيا (يلا شوت) اليوم بث مباشر كورة لايف

مشاهدة مباراة منتخب مصر وزامبيا (يلا شوت) اليوم بث مباشر كورة لايف يشهد العالم الآن فترة التوقف الدولي، ليخوض كل منتخب من المنتخبات الودية عددا من المباريات الودية، وبالتالي تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراتين لمنتخبنا الوطني، الأولى الليلة ضد المنتخب الزامبي.

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم، نظيره منتخب زامبيا، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الجاري، ضمن مباريات ودية المنتخبات 2023، ويحتضن تستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية الشقيقة، أحداث مباراة منتخب مصر وزامبيا اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وزامبيا الودية

قنوات "أبوظبي الرياضية" هي الناقلة مباراة مصر وزامبيا الودية عبر شاشة قناة "AD Sports HD 1" المتاحة مجانًا للجماهير العربية من المحيط إلى الخليج.

ومن المتوقع أن تنقل قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية المباراة أيضًا ولكن من لا يوجد تأكيد المعلومة حتى الآن.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الجديد:

القمر الصناعي: Nile Sat.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

بعد ضبط هذا التردد على جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك، ستكون قادرًا على متابعة المباراة بجودة عالية.

موعد مباراة مصر وزامبيا والقنوات الناقلة

تحدد موعد مباراة مصر وزامبيا الودية اليوم في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر.

يوافق موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا الساعة 6 بتوقيت ليبيا والسودان.

وتوافق مباراة منتخب مصر ضد زامبيا الساعة 7 مساءً بتوقيت سوريا والأردن.

ويأتي موعد مباراة مصر وزامبيا في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت العراق ولبنان.

ويوافق ماتش منتخب مصر ضد زامبيا اليوم الساعة 5 بتوقيت الجزائر والمغرب وزامبيا.

وتأتي مباراة منتخب مصر وزامبيا اليوم في تمام الساعة 7 بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

ويوافق موعد مباراة منتخب مصر الساعة 8 بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

تشكيل منتخب مصر ضد زامبيا

يتوقع أن يختار روي فيتوريا، تشكيل منتخب مصر اليوم لمواجهة منتخب زامبيا في ودية المنتخبات على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش.

الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيل منتخب زامبيا ضد مصر

يأتي تشكيل منتخب زامبيا المتوقع لمباراة منتخب مصر اليوم في ودية المنتخبات 2023 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: فيكتور شابو.

خط الدفاع: سامسون مكانداوير، جون شيشيمبا، مابيكا، برايد موانسا.

خط الوسط: موسوندا، كيلفن كامبابا، يوشوا موتال، باتسون كواتين.

الهجوم: باتسون داكا، ساكالا.