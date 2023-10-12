شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يوجه ضربة قوية للاتحاد بسبب مباراة سباهان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية الصادرة اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجارى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سوف يتخذ قرار بخصوص إلغاء مباراة سباهان والاتحاد في إطار دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

غرامة مالية على فريق سباهان

وقرر لاعبو الاتحاد والجهاز الفني الانسحاب من مباراة سباهان والتي كانت على ملعب نفش جهان بسبب وضع تمثال وشعارات سياسية في أرضية الملعب ليعلن الاتحاد الآسيوي إلغاء المباراة.

وبحسب الإعلامي داوود ايكدري أن الإتحاد الآسيوي سوف يتخذ قرار بفرض غرامة مالية على فريق سباهان الإيراني بقيمة 10 ألاف دولار بسبب إلغاء المباراة ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان أن الطرفين تحدثا بشأن إمكانية إعادة المباراة بين سباهان والاتحاد في وقت لاحق.