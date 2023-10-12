شكرا لقرائتكم خبر عن سبب رغبة حمد الله في الرحيل من الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير إعلامية سعودية حول سبب رغبة رحيل عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي وذلك بعد أن أشارت تقارير رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف العميد.

بنزيما السبب الرئيسي في رغبة رحيل حمدالله

وبحسب الإعلامي رودي جاليتي أن وكيل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله قد أبلغ إدارة الفريق السعودي برغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف العميد في أسرع وقت ممكن.

وأشار أن السبب الرئيسي لطلب رحيل عبدالرزاق حمدالله يتعلق بالدور الأساسي للفريق كريم بنزيما.

وأضاف:"حمدالله يريد أن يكون بطل القصة وهو النجم الأول ولكنه قد ادرك بشكل جيد أنه لن يكون لديه مساحة كافية على أرض الميدان مع فريق الاتحاد ليستقر على الرحيل".