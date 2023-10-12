شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي يكشف سر عدم تألقه مع الفريق - تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر أحد أجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، مفاجأة مدوية كاشفا السر بشأن عدم ظهوره بالمستوى الفني المميز المعروف عنه قبل انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا مثيرا في ديربي جدة، ضد نادي اتحاد جدة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

فيجا يكشف سر عدم تألقه مع أهلي جدة

وأوضح جابري فيجا لاعب وسط النادي الأهلي، السر وراء عدم تألقه وظهوره الملفت في الفترات السابقة، منذ انتقاله لدوري روشن السعودي.

وأشار فيجا في تصريحات تليفزيونية، أنه اعتاد مع فريقه السابق سيلتا فيجو الإسباني، على اللعب بخطة "4-4-2"، وهو ما تغيّر في الفترة الحالية مع نادي أهلي جدة إلى "4-3-3".

وواصل فيجا:" كل مدرب له طريقة لعب خاصة به، ويجب علينا نجن كلاعبين أن نتكيف مع الاختلاف، مؤكدا أن جميع المدربين الذي لعب معهم جيدون ومميزون.

يذكر أن الأهلي، أعلن عن تعاقده رسميًا مع جابري فيجا (21 عامًا)، قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني، بعقد لمدة 3 مواسم، حتى يونيو 2026، مقابل 40 مليون يورو.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 19 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ 23 نقطة