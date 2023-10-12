انت الان تتابع غابرييل فيغا: اخترت الدوري السعودي لأنه البطولة المثالية لاستكمال مسيرتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

تحدّث الإسباني غابرييل فيغا، لاعب وسط النادي الأهلي، عن أسباب انتقاله للدوري السعودي، ومن الذي اختاره للانضمام إلى صفوف الأهلي.

وقال غابرييل فيغا في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية إنه لم يختر اللعب بالسعودية من أجل المال، وإنما لأنه اعتبر الدوري السعودي البطولة المثالية لمواصلة مسيرته الرياضية.

وأضاف اللاعب الإسباني: "لا لم أذهب إلى السعودية من أجل المال كما يقال، فأنا أشعر بالفخر للغاية بتلك الخطوة التي اتخذتها".

وأوضح فيغا أن اختياره للعب بالأهلي سيسمح له بالتطور كلاعب كرة قدم والاستمرار في النضج، مشيرًا إلى مدرب الأهلي ماتياس يايلسه، كان له دور حاسم في إقناعه باللعب في السعودية.