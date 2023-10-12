انت الان تتابع "الثقافة" تُمدد مهرجان "شاعر الغزل" إلى السبت المقبل في الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 11:30 صباحاً

أعلنت وزارة الثقافة عن تمديد فعاليات مهرجان "امرؤ القيس.. شاعر الغزل" المُقام في محافظة الدرعية بالرياض إلى السبت المُقبل من شهر أكتوبر الجاري؛ لتُتيح الفرصة لكل شرائح المجتمع لزيارته خلال هذه الفترة، والاستمتاع بما يقدمه من محتوىً ثريٍّ يُسلّط الضوء على شخصية امرئ القيس، ومكانته الثقافية كأحد ألمع شعراء عصر ما قبل الإسلام. وأكدت الوزارة أن المهرجان الذي انطلق في الرابع من أكتوبر الجاري ضمن مبادرات "عام الشعر العربي 2023" سيستمر في استقبال زوّاره والإبحار بهم في رحلة ثقافية تفاعلية تعكس سيرة وحياة الشاعر عبر حزمة من الأنشطة والفعاليات الثقافية، ومجموعة من ورش العمل التي تستمر طيلة فترة تمديد أيام المهرجان. ويأتي التمديد نظير ما يشهده المهرجان من حضورٍ كثيفٍ، وإقبالٍ متزايد مما يخلق تجربة ثقافية تُسهم في تعريف المجتمع المحلي بشخصية امرئ القيس. وأتاحت الوزارة للراغبين في خوض هذه الرحلة الثقافية التي تبدأ من منطقة الأطفال "ركن" مرورًا بمنطقة "السوق"، حيث يتعرّف من خلالها مرتادو المهرجان على مجموعة من الحرف والصناعات اليدوية، ومرورًا بأركان الحرف اليدوية والأنشطة التفاعلية، وإبراز فعالية "الشعر بين السمع والنظر". ويأتي مهرجان "شاعر الغزل" ضمنَ مسار الشعر العربي الذي أطلقته وزارة الثقافة في وقت سابق للاحتفاء برموز الشعر العربي، وذلك إيمانًا بأهمية الشعر والشعراء في التاريخ الثقافي للمملكة، وإبراز إرثها الثقافي العريق، وتقديمه في قوالب إبداعية معاصرة عبر استخدام التقنية الحديثة، وتوظيف المواهب الفذة، واستثمار الطاقاتِ الخلّاقة؛ سعيًا لتحقيق أهداف الوزارة في تعزيز الهوية الوطنية، وتحويل الثقافة إلى نمط حياة.

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