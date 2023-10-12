انت الان تتابع بـ 83 معدة وآلية.. أمانة جدة تشارك في خطة "فرضية الأمطار" بتنظيم "المدني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 11:36 صباحاً

شاركت أمانة محافظة جدة في فرضية الأمطار، التي نظمها الدفاع المدني بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية تضمنت تنفيذ خطة طوارئ مشتركة. وشهدت مشاركة أمانة جدة عرضًا متكاملًا للمعدات والآليات والتي تجاوز عددها 83 معدة وآلية متنوعة بين مضخات وصهاريج سحب للمياه ورافعات، بالإضافة إلى الحضور الميداني للمشرفين. وتأتي مشاركة أمانة جدة ضمن استعدادات جاهزية الفرق الميدانية لمواقع تجمعات المياه، حسب درجات الأولوية لتدريب العاملين في الميدان على مواجهة المخاطر المحتملة نتيجة لهطول الأمطار.

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