انت الان تتابع القولون العصبي ومشاكل الجهاز الهضمي.. صورة للأعراض يرسمها "الخضيري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن مشاكل الجهاز الهضمي قد تظهر بأشكال عديدة، والشائع منها عسر الهضم وارتجاع المريء ومتلازمة القولون العصبي.

وأوضح، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "متلازمة القولون العصبي تأتي بأعراض شائعة مثل آلام البطن والغازات المصاحبة للإمساك أو الإسهال أو كليهما حسب النوع الذي يعاني منه المريض".

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