رجفة وتعرق.. 6 أعراض للإصابة بالأنفلونزا الموسمية يبلورها "مكة الصحي"

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محمد بن مسعود - الدمام - استعرض تجمّع مكة المكرمة الصحي، 6 أعراض للإصابة بالأنفلونزا الموسمية.

وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أعراض الإصابة بالأنفلونزا الموسمية تشمل: "الصداع، والتهاب الحلق، وألم العضلات، وسيلان الأنف، والسعال المستمر، والرجفة والتعرق".

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