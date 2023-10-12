مستوطنون إسرائيليون يغتالون "فلسطينياً" وابنه خلال تشييع جنازة في الضفة

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محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم (الخميس)، أن مستوطنين إسرائيليين مسلحين قتلوا مواطناً فلسطينياً وابنه بالرصاص الحي جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، خلال تشييع ضحايا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية وطبية أن عشرات المستوطنين أطلقوا النار صوب موكب تشييع ضحايا بلدة قصرة، وهاجموا مركبات الإسعاف التي تنقل الجثامين بالقرب من مدخل بلدة الساوية، ما أدى إلى استشهاد المواطن إبراهيم وادي (63 عامًا)، ونجله أحمد (25 عامًا)، متأثرين بإصابتهما الخطيرة".

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