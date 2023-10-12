شكرا لقرائتكم خبر عن "الزكاة والضريبة" تحبط تهريب كميات من الهيروين والحبوب المحظورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر الجهات الأمنية في المملكة بتكثيف جهودها المتواصلة للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب 403 جرامات من مادة الهيروين المخدرة و2500 حبة خاضعة للرقابة الطبية.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، عُثر على تلك الكمية من المواد المحظورة مخبأة في أجزاء متفرقة من الشاحنة.