شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي".. ضبط مخالفين لنظام البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الجهات الأمنية في المملكة تكثيف جهودها للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم ضبط (8) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية الهندية وشخصان، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.