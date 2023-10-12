السعودية | نائب وزير الخارجية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتعزيز مجالات التعاون في الجوانب كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.