السعودية | وزير العدل يشارك في الاجتماع الـ33 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في الاجتماع الـ33 لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في سلطنة عمان، اليوم.

وبحث الاجتماع، اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقش الاجتماع تحويل بعض المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة إلى قواعد موحدة، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, كما تناول مبادرة تعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.