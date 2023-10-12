انت الان تتابع مدير صندوق التنمية الزراعية يزور عدداً من المشاريع في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

التقى مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، في مقر فرع الصندوق بمنطقة مكة المكرمة, عدداً من المزارعين يمثلون محافظة ميسان، إضافة إلى مشرفي مكاتب الخدمة التابعة للصندوق في محافظات المنطقة، وذلك ضمن برنامج الزيارات الذي يهدف إلى التعرف على أبرز التحديات والمعوقات التمويلية التي قد تواجه المزارعين والمستفيدين من تمويل الصندوق، وتعزيز دورهم المأمول في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومتابعة عمل فروع ومكاتب الصندوق والوقوف على مستوى تقديم المنتجات والخدمات.

وتحدث السهلي، خلال اللقاء، عن دور الصندوق في تمويل المشاريع الزراعية، واهتمامه بدعم المزارعين ضمن برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة، مؤكداً أن الصندوق سيواصل القيام بدوره التمويلي في دعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم أنشطة ومجالات التنمية المتنوعة والمستدامة للقطاع الزراعي, إضافة إلى دعم مشاريع الخدمات اللوجستية المساندة للقطاع الزراعي، وتطوير التنمية الريفية حسب الميز النسبية للمناطق مع الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، ودعم كفاءة استخداماتها، والعمل على دعم وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع الإنتاجية الزراعية, مشدداً على ضرورة تقديم أفضل الخدمات والمنتجات الائتمانية المناسبة للمستفيدين بما يخدم القطاع الزراعي بالمنطقة.

وتمت مناقشة العديد من الاستفسارات والاقتراحات التي قدمها المزارعون ومشرفو مكاتب الخدمة في هذا المجال بهدف تعزيز دور الصندوق وتطوير خدماته التمويلية.