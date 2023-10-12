انت الان تتابع مدير صندوق التنمية الزراعية يزور عدداً من المشاريع في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
12 أكتوبر 2023, 2:20 مساءً
التقى مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، في مقر فرع الصندوق بمنطقة مكة المكرمة, عدداً من المزارعين يمثلون محافظة ميسان، إضافة إلى مشرفي مكاتب الخدمة التابعة للصندوق في محافظات المنطقة، وذلك ضمن برنامج الزيارات الذي يهدف إلى التعرف على أبرز التحديات والمعوقات التمويلية التي قد تواجه المزارعين والمستفيدين من تمويل الصندوق، وتعزيز دورهم المأمول في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومتابعة عمل فروع ومكاتب الصندوق والوقوف على مستوى تقديم المنتجات والخدمات.
وتحدث السهلي، خلال اللقاء، عن دور الصندوق في تمويل المشاريع الزراعية، واهتمامه بدعم المزارعين ضمن برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة، مؤكداً أن الصندوق سيواصل القيام بدوره التمويلي في دعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم أنشطة ومجالات التنمية المتنوعة والمستدامة للقطاع الزراعي, إضافة إلى دعم مشاريع الخدمات اللوجستية المساندة للقطاع الزراعي، وتطوير التنمية الريفية حسب الميز النسبية للمناطق مع الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، ودعم كفاءة استخداماتها، والعمل على دعم وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع الإنتاجية الزراعية, مشدداً على ضرورة تقديم أفضل الخدمات والمنتجات الائتمانية المناسبة للمستفيدين بما يخدم القطاع الزراعي بالمنطقة.
وتمت مناقشة العديد من الاستفسارات والاقتراحات التي قدمها المزارعون ومشرفو مكاتب الخدمة في هذا المجال بهدف تعزيز دور الصندوق وتطوير خدماته التمويلية.
وعلى هامش زيارته للمنطقة, تفقد مدير عام الصندوق, عدداً من الشركات والمشاريع الزراعية, وذلك ضمن دور الصندوق في دعم وتمويل المستفيدين في الأنشطة الزراعية، وتعزيز دورهم في تأمين وتسويق المنتجات الزراعية في مختلف المناطق, حيث تضمنت الزيارات شركة جدة للتطوير العمراني وهي شركة سعودية مساهمة تابعة لأمانة جدة، بهدف بحث سبل التعاون في ما يخص سلاسل الإمداد والتسويق والخدمات المساندة في القطاع الزراعي، إضافة إلى زيارة شركة مزارع فقيه للدواجن، حيث تم الاطلاع على مشاريع الشركة وما تقدمه من منتجات تتضمن مزارع الدواجن والمسالخ الآلية، ودورها في دعم الأمن الغذائي بالمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير صندوق التنمية الزراعية يزور عدداً من المشاريع في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.