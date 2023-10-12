انت الان تتابع هواة الرحلات والتخييم يقبلون على "الكرفانات" بمعرض الصقور والصيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يشهد ركن (الكرفانات) في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، بشكل يومي، إقبالًا كبيرًا من قبل الزوار الباحثين عن كل جديد في عالم تعديل المركبات والصالونات والشاحنات بالتجهيزات اللازمة، لتتناسب مع احتياجات هواة ومحترفي الرحلات.

وتشارك مجموعة من الشركات المحلية والخليجية في عرض مركبات ومقطورات بعد تحويلها لوحدات سكنية صغيرة، أو غرف معيشة، مع إمكانية تنقلها من مكان إلى آخر حسب رغبة مالكها.

وذكر هاوي الرحلات أنور المحسن أنه معجب بالمساحة الكبيرة التي أتاحها المعرض، وجمعت كبرى الشركات المحلية والخليجية المتخصصة بمجال تقديم خدمات تحويل المركبات لكرفانات.

وأوضح أن هذه المساحة في المعرض توفر الكثير من الجهد والوقت على المهتمين بالرحلات، للتعرف على الأسعار، والمواصفات المستحدثة في عالم تجهيز المركبات، من قبل العديد من الشركات المحلية التي أصبحت تنافس بجودتها كبرى الشركات العالمية، وتوفر على المستهلك المحلي مصاريف الشحن والاستيراد.

من جانبه، أشار وليد النصر، أحد المهتمين في هذا المجال إلى جودة المنتجات المعروضة في مختلف نسخ معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، مفيداً أنه من خلال زياراته للعديد من التجمعات الخاصة بتجهيز الكرفانات، على المستوى المحلي والخليجي والدولي، يعد السوق السعودي من الأسواق الواعدة، نظراً لإقبال الكثير من المهتمين بتحويل مركباتهم لكرفانات صغيرة، أو اقتناء أخرى مجهزة من قبل الشركات المحلية، وذلك بشكل سنوي للتجهيز لموسم الرحلات الذي يبدأ عادة مع اعتدال الأجواء ودخول فصل الشتاء.