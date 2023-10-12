ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى "١٤١٧" شهيدًا

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي، إلى "١٤١٧" شهيدًا، بينهم "٤٤٧" طفلًا، و"٢٤٨" امرأة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد الجرحى ارتفع إلى "٦٢٦٨" جريحًا، مؤكّدة أن طواقم الإسعاف تواصل انتشال الشهداء والجرحى من تحت ركام المنازل والمنشآت الفلسطينية، التي تعرّضت لقصف عنيف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

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