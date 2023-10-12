"إغاثي الملك سلمان" يدشن محطة توليد الأكسجين في لودر بأبين اليمنية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 2:47 مساءً

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, محطة توليد الأكسجين بمستشفى الشهيد محنف بمديرية لودر في محافظة أبين، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وستعمل المحطة على إنتاج 72 أسطوانة في اليوم بسعة 40 لترًا لكل أسطوانة، والعمل على تموين الأقسام الداخلية في مستشفى لودر وعدة مستشفيات أخرى تابعة للمحافظة. ويهدف المشروع إلى تلبية احتياجات المستشفيات من مادة الأكسجين على نحو مستمر في مستشفيات محافظات أبين ومأرب وحضرموت وشبوة والمهرة، كما عمل المركز على توفير البنية التحتية لمحطات توليد الأكسجين وصولًا إلى استيراد وتركيب المعدات وفق المواصفات الفنية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية. ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة من خلال المركز لدعم القطاع الصحي اليمني وتأمين المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية للمستشفيات والمرافق الصحية في عموم اليمن.

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