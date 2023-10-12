شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 8 آلاف.. ارتفاع عدد المدارس في مبادرة "ساعة الذكاء الاصطناعي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد المدارس المستهدفة في مبادرة "ساعة الذكاء الاصطناعي" التي أطلقتها وزارة التعليم بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" إلى أكثر من 8 آلاف مدرسة حكومية وأهلية في مختلف مناطق المملكة.

وتعد مبادرة "ساعة الذكاء الاصطناعي" ثاني مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى"، وترمي إلى توعية طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية حول الذكاء الاصطناعي ومستقبله المتطور؛ لتحفيز الجيل على المضي قدمًا نحو عالم التقنيات المتقدمة، وفتح الآفاق أمامهم، عبر المشاركة في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي للتأهل والمنافسة في المحافل العلمية العالمية.

الأولمبياد الوطني للبرمجة

يستهدف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى" الذي أعلنت عنه (سدايا) بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية من مختلف مناطق المملكة؛ لتدربيهم في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر هذا الرابط .

ويسعى الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف المتميزين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في التفكير الحسابي للتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل الحالي في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي، واحتضان الناشئين من الطلاب واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة، فضلًا عن بناء جيل مبدع قادر على التنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية.