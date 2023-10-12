شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة توقع اتفاقية مقر مع "موئل الأمم المتحدة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، وقع وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة د. عبد الرحمن الرسي، اتفاقية مقر في الرياض، بين حكومة المملكة ومكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل).

ووقع الاتفاقية من جانب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مدير قسم البرامج الإقليمية عرفان علي.

التنمية المستدامة

رحب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة باتفاقية إنشاء مقر، مؤكدًا أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 لاستضافة المنظمات الدولية، وما يسهم في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة.

يذكر أن (موئل) للأمم المتحدة، يعمل على تعزيز البلدان والمدن المستدامة اجتماعيًا وبيئيًا، ويعد الجهة التنسيقية لجميع مسائل التوسع الحضري والمستوطنات البشرية داخل منظومة الأمم المتحدة.