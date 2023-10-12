21 ألف بلاغ للهلال الأحمر

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان 21442 بلاغًا إسعافيًا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023، كما باشرت عددا من الحالات ونفذت برامج ودورات في مختلف المجالات.

وأوضحت الهيئة أن الحالات الإسعافية التي تمت مباشرتها خلال الفترة نفسها بلغت 18289 حالة، فيما نفذ الفرع 242 مبادرة تطوعية شارك فيها أكثر من 3930 متطوعًا ومتطوعة بعدد 23921 ساعة تطوعية، إلى جانب تنظيم 169 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 1001 مستفيد مستفيدة، وأشارت إلى أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال تطبيق "أسعفني"، الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد.