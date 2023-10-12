وأوضحت الهيئة أن الحالات الإسعافية التي تمت مباشرتها خلال الفترة نفسها بلغت 18289 حالة، فيما نفذ الفرع 242 مبادرة تطوعية شارك فيها أكثر من 3930 متطوعًا ومتطوعة بعدد 23921 ساعة تطوعية، إلى جانب تنظيم 169 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 1001 مستفيد مستفيدة، وأشارت إلى أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال تطبيق "أسعفني"، الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد.
كانت هذه تفاصيل خبر 21 ألف بلاغ للهلال الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.