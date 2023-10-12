"المالكي" يكرم شابًّا باكستانيًّا من ذوي الاحتياجات الخاصة رسم صورة ولي العهد

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محمد بن مسعود - الدمام - في مبادرة جميلة تعكس العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية؛ كرَّم سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، الشابَّ "عمر جرال"، الذي قام برسم صورة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويعاني "عمر" من اضطراب عصبي فقد بسببه القدرةَ على التواصل مع الآخرين، ولكن إعاقته هذه لم تكن حاجزًا في إظهار مكامن الفن فيه؛ حيث رسم شخصيات باكستانية، وقيادات خليجية، ويتطلّع إلى خدمة من يعانون جراء الإعاقة.

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