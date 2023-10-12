المطارات واجهات معمارية ثقافية تلعب دورًا رئيسًا في السياحة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 4:00 مساءً

جاء إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد مع ما تعيشه منطقة عسير من تقدم وعمل مستمر للنهوض بها على أكثر من مجال، خاصة السياحة وما يرتبط بها من قطاع الفندقة والطيران. تدرك الدولة أهمية النقل الجوي وتوفير بنية تحتية جيدة، تستوعب عدد الزوار مع زيادة عدد الرحلات خاصة والحديث عن منطقة بأهمية عسير التي تطمح لاستضافة الفعاليات الموسمية لتحقيق هدف محوري ضمن مستهدفات الرؤية السعودية، وهو مضاعفة عدد السياح والزوار للوصول إلى 10 ملايين سائح من داخل وخارج المملكة، وعسير تُعرف باعتدال مناخها وجمال تضاريسها كوجهة مُفضّلة في الصيف. هذا الإعلان يتسق مع استراتيجية عسير "قمم وشيم" وما تعيشه السعودية من حراك على الأصعدة كافة، فالمطارات اليوم لم تعد مدرجات للهبوط أو مجرد صالات قدوم ومغادرة، بل هي واجهات معمارية وأيقونات يمكن توظيفها لعكس صورة وهوية المنطقة، وهذا ما سيظهر في الشكل الخارجي، ويمكن من خلالها نقل ثقافة المملكة. والأهم من ذلك هو الرقم المستهدف من المسافرين، فمطار أبها الجديد سيستوعب أكثر من 13 مليون مسافر سنوياً، مقارنة بالقدرة الحالية التي تقارب 1,5 مليون مسافر، بزيادة تقارب عشرة أضعاف الطاقة الحالية، ومضاعفة عدد الرحلات لتصبح أكثر من 90 ألف رحلة سنوياً، مقارنة بـ30 ألف رحلة حالياً، بزيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف عدد الرحلات الحالية.

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