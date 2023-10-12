الصين: عدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني هو لبّ صراع الشرق الأوسط

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 4:02 مساءً

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم "الخميس": "إن القضية الفلسطينية هي لبّ صراع الشرق الأوسط، كما أن لبّ هذه القضية أيضًا هو عدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني". أوضح "وانج" أن الصين تعارض الأفعال التي تلحق الأذى بالمدنيين، وندّد بانتهاكات القانون الدولي؛ وفقًا لبيان لوزارة الخارجية الصينية نقلته "رويترز". وأدلى وزير الخارجية الصيني بتعليقاته خلال اتصال هاتفي مع "سيلسو أموريم" كبير مستشاري الرئيس البرازيلي "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا".

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