وزير الدفاع الأميركي: لا شروط على مساعداتنا الأمنية لإسرائيل

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محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم (الخميس): "إن الجيش الأميركي لا يضع شروطاً على مساعداته الأمنية لإسرائيل، إن واشنطن تتوقع من جيش إسرائيل أن يفعل الصواب".

وبين "أوستن" خلال حديثه في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أن الولايات المتحدة لم تر أي إشارة إلى أن حزب الله اللبناني يحشد قوات لاحتمال مهاجمة إسرائيل، وهو أمر قد يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع، وفقاً لـ"رويترز".

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