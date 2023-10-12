وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الكويتى سبل تعزيز التعاون المشترك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 4:36 مساءً

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، معالي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بدولة الكويت. وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية. فيما حضره من الجانب الكويتي سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، والشيخ المهندس حمود المبارك حمود الصباح، الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

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