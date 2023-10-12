انت الان تتابع عميد "تقنية" أبها يلتقي أعضاء هيئة التدريب بقسم الدراسات العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

التقى عميدُ الكلية التقنية بأبها الدكتور يحيى آل كاسي، اليوم الخميس؛ أعضاءَ هيئة التدريب بقسم الدراسات العامة.

عُقد اللقاء بحضور وكيلَي الكلية: لشؤون المتدربين المهندس عوض بن يحيى آل مبارك، وللجودة علي بن محمد القحطاني، ورئيس قسم الدراسات العامة الدكتور عبدالله آل فرحان.

وفي بداية اللقاء رحّب عميد الكلية بالجميع، متمنيًا أن يكون العام التدريبي الجديد عامًا حافلًا بالتوفيق للجميع.

وناقش خطة الكلية في هذا العام التدريبي 1445هـ، مؤكّدًا أثر عضو هيئة التدريب في نجاح تنفيذ الخطة، وداعيًا الجميع إلى التعاون في ذلك.

كما ناقش اللقاءُ العديدَ من الموضوعات المتعلقة بالتدريب بالكلية وتطويره.

ودعا "آل كاسي" الجميعَ إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تنظمها وتشرف عليها الكلية، وتهدف إلى بناء شخصية المتدربين.