انت الان تتابع بمشاركة أكثر من 80 رأساً من الجياد.. اختتام بطولة منيفة لجمال الخيل سعودية الأصل والمنشأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 4:43 مساءً

اختتمت مساء أمس، بطولة "منيفة" لجمال الخيل سعودية الأصل والمنشأ، ضمن مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة 2023 في منتجع "نوفا" بالرياض، بمشاركة أكثر من 80 رأساً من الجياد سعودية الأصل والمنشأ. وحققت المهرة "زينة عذبة"، إنتاج مربط عذبة بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ لعمر سنة والميدالية الذهبية، فيما نال المهر "أبان عذبة"، إنتاج مربط عذبة بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ لعمر سنة والميدالية الذهبية بإجماع الحكام للمرة الثانية على التوالي خلال هذا الأسبوع، كما حقق المهر "مهاجر عذبة" إنتاج مربط عذبة بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ لعمر 2-3 سنوات والميدالية الذهبية، وحققت الفرس "منارة عذبة" إنتاج مربط عذبة بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ للمرة الثانية على التوالي خلال هذا الأسبوع وحصدت الميدالية الذهبية بإجماع الحكام. وفاز الفحل "خريسان عذبة" إنتاج مربط عذبة ببطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية بإجماع الحكام، والعائدة جميعها للأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود.

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