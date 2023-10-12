شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين لنظام البيئة في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مقيمين من الجنسيتين المصرية والباكستانية، لمخالفتهما نظام البيئة بتلويث وسط بيئي في المدينة المنورة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضحت أن عقوبة إلقاء مياه ملوثة في أي وسط بيئي غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المخالفات البيئية

حثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.