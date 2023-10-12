شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن ولبنان وباكستان.. مركز الملك سلمان يواصل الخدمات الإغاثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهوده في 3 دول، في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة.

ودشن المركز، أمس الأول، محطة توليد الأكسجين بمستشفى الشهيد محنف بمديرية لودر في محافظة أبين، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

محطة توليد الأكسجين

ستعمل المحطة على إنتاج 72 أسطوانة في اليوم بسعة 40 لترا لكل أسطوانة، والعمل على تموين الأقسام الداخلية في مستشفى لودر وعدة مستشفيات أخرى تابعة للمحافظة.

ويهدف المشروع إلى تلبية احتياجات المستشفيات من مادة الأكسجين على نحو مستمر في مستشفيات محافظات أبين ومأرب وحضرموت وشبوة والمهرة.

كما عمل المركز على توفير البنية التحتية لمحطات توليد الأكسجين وصولا إلى استيراد وتركيب المعدات وفق المواصفات الفنية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.

أدوية وأجهزة ومعدات طبية

كما سلم المركز، أمس، وزارة الصحة اليمنية مساعدات متنوعة، تحتوي على أدوية وأجهزة ومعدات ومستلزمات طبية مخصصة لأقسام العناية المركزة والطوارئ في هيئة مستشفى مأرب العام، ومستشفى كرى العام بمحافظة مأرب، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح مدير مكتب وزارة الصحة بمحافظة مأرب، د. أحمد صالح العبادي، أن الدفعة الجديدة من المساعدات تأتي في إطار دفعات سابقة تسلمها المكتب من مركز الملك سلمان للإغاثة مخصصة لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، شملت أجهزة ومحاليل ومستلزمات وأدوية طبية ومصنعًا لإنتاج أكسجين صناعي، في إطار خطة مساعدات خلال العام الجاري تتجاوز قيمتها مليوني دولار أمريكي.

وأشاد بالدور الإيجابي للمركز في دعم القطاع الصحي ببلاده، مؤكدًا أهمية الدعم الذي سيسهم في التخفيف من معاناة المرضى.

اللاجئون السوريون في لبنان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 2.500 كرتون تمر ببلدة عرسال في محافظة البقاع بجمهورية لبنان، استفاد منها 12.500 فرد، ضمن مشروع توزيع التمور في لبنان.

ويأتي المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة والتي تقدم من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين في مختلف بيئات اللجوء وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.

توفير المواد الإيوائية

وزع مركز الملك سلمان، أمس، 380 حقيبة إيوائية في منطقة قصور بإقليم البنجاب في باكستان، استفاد منها 2.660 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير المواد الإيوائية والحقائب الشتوية للأسر الأشد ضعفًا في المناطق الباكستانية المتضررة من الفيضانات.