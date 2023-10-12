شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. 18 عملية زراعة أعضاء تنقذ حياة 17 مواطنًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء، في الحصول على موافقات للتبرع بأعضاء 8 متوفين دماغياً لصالح مرضى القصور العضوي النهائي، في عدة مستشفيات.

وأُنقذت حياة 4 مواطنين أحدهم يبلغ من العمر 16 عامًا واثنان منهم 17 عامًا والرابع 39 عامًا، عانوا من مرض القصور القلبي النهائي، بإجراء 4 عمليات زراعة قلب، وأُنقذت حياة مواطن 43 عاماً عانى من مرض القصور الرئوي بإجراء عملية زراعة رئة.

زراعة الأعضاء

كما أُنقذت حياة 3 مواطنين آخرين أحدهما يبلغ 48 عاماً بينما الثاني 64 عامًا، عانيا من القصور الكبدي النهائي بإجراء عمليتي زراعة كبد، وأُجريت عمليتا زراعة كبد وكلى لمواطنة أخرى 66 عاماً أنهت معاناتها مع مرضى القصور الكبدي والكلوي النهائي، وتم إنهاء معاناة طفل 12 عاماً بإجراء عملية زراعة أمعاء، وأُنهيت معاناة 7 مواطنين آخرين مع مرض القصور الكلوي النهائي وجلسات الغسيل الدموي بإجراء سبع عمليات زراعة كلى لهم بالإضافة إلى إجراء عملية زراعة بنكرياس لمواطن آخر 33 عامًا.

وأوضح المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء د. طلال القوفي أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى وأن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين الجهات المعنية كافة، مشيداً بالجهود المبذولة من مركز الإحالات بوزارة الصحة.

وعبر عن امتنانه لعوائل المتوفين الذين آثروا التبرع بأعضائهم لهؤلاء المرضى، داعياً الله أن يجزيهم خير الجزاء في الدنيا والأخرة.