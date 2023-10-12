شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك بقمة رؤساء برلمانات مجموعة العشرين في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرأس رئيس مجلس الشورى، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وفد المملكة في أعمال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، التي يستضيفها البرلمان الهندي في العاصمة نيودلهي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بدعوة من رئيس البرلمان الهندي أوم بيرلا، ورئيس مجلس الولايات في البرلمان الهندي جاغديب دهانكار، تحت عنوان" برلمانات لأرض واحدة وأسرة واحدة ومستقبل واحد".

وتناقش القمة عدداً من الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمالها كالتحول في حياة الشعوب من خلال المنصات الرقمية العامة، والتنمية تحت قيادة النساء، وتسريع أهداف التنمية المستدامة، وتحول الطاقة المستدامة.

أخبار متعلقة تفاصيل زيارة رئيس "الغذاء والدواء" إلى ألمانيا بالتفاصيل.. 18 عملية زراعة أعضاء تنقذ حياة 17 مواطنًا

أعضاء الوفد

يضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى خلال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مساعد رئيس مجلس الشورى، حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي، وعددٌ من أعضاء مجلس الشورى؛ عبد العزيز بن إبراهيم المهناء، خالد بن عبدالمحسن المحيسن، ريمة بنت صالح اليحيا، وأسامة بن ياسين الخياري، وهيفاء بنت حمود الشمري.