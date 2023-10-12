شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة رئيس "الغذاء والدواء" إلى ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، هشام بن سعد الجضعي اليوم، رئيس المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر (BfR) أندرياس هنسل، بمقر المعهد في ألمانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث خطة عمل مشتركة بين المعهد و"الهيئة"، ومناقشة سبل الإبلاغ عن المخاطر وتقييم التعرض والسلامة البيولوجية وسلامة مبيدات الآفات وسلامة الغذاء.

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التجارة الإلكترونية

كما عقد والوفد المرافق، اجتماعًا مع رئيس المكتب الفيدرالي لحماية المستهلك وسلامة الاغذية فريدل كريمر.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الأنشطة والمهام التنظيمية لكل جهة، كما تم بحث أنشطة إدارة المخاطر المتعلقة بمتابعة المنتجات والتجارة الإلكترونية ومعايير سحب المنتجات.

سلامة الأغذية

يعد المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر، الذي تأسس في عام 2002، جهة مستقلة فيما يتعلق بالتقييم والبحث العلمي، وهو الوكالة العلمية بألمانيا المسؤول عن إعداد تقارير الخبراء وأراءهم حول سلامة الغذاء والأعلاف فضلًا عن سلامة المواد والمنتجات، ويهدف إلى تعزيز حماية صحة المستهلك.

كما يعد المكتب الفيدرالي لحماية المستهلك وسلامة الأغذية أحد الجهات الحكومية الألمانية التابعة للوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة (BMEL)، ويسهم في سلامة الغذاء ومنح التصاريح، وتنسيق البرامج الرقابية بالاشتراك مع الولايات الفيدرالية، كما أنه يعمل تحت مظلة نظام الإنذار الأوروبي السريع، ويُعد نقطة الاتصال الألمانية لعمليات التفتيش بمكتب الأغذية والبيطرة التابع للمفوضية الأوروبية.