انت الان تتابع "أسرة الخطيفي" يزفّون "فيصل" عريسًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل، مساء أمس، المهندس سعد بن سليمان الخطيفي، بزواج نجله "فيصل" على كريمة مساعد الطلحي، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والمحبّين.

وقدم الحضورُ لأهل العروسين التهانيَ والتبريكات.

"الخليج 365" تبارك للعروسين، وتتمنّى لهما حياةً زوجية سعيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر "أسرة الخطيفي" يزفّون "فيصل" عريسًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.