وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 5:15 مساءً

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، أنه سيزور السعودية والإمارات ومصر وقطر خلال الأيام المقبلة. وذكر "بلينكن" في مؤتمر صحفي في إسرائيل أنه سيلتقي مع ملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال جولته في المنطقة. وأضاف أنه سيواصل الجهود خلال تلك الزيارات حتى لا يتوسع النزاع، وللضغط على حركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين فوراً دون شروط، ومناقشة كيفية مواصلة تحقيق رؤية الإقليم كمنطقة تتمتع بالسلام والازدهار، والأمن والتكامل. واتهم بلينكن "حماس" بـ"استخدام المدنيين دروعاً بشرية". وبين أنه بحث خلال لقاءاته في إسرائيل توفير ممر آمن للمدنيين ممن يريدون مغادرة غزة. وشدد على ضرورة عدم استخدام المدنيين بأي شكل أهدافاً للعمليات العسكرية.

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