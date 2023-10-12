انت الان تتابع الأخضر السعودي أمام نيجيريا بشكل جديد.. والمدرب يبحث عن الانتصار الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره منتخب نيجيريا "وديًا"، غدًا الجمعة، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولتي كأس أمم آسيا، كأس أمم إفريقيا .

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مونيسيبال دي بورتيماو في البرتغال .

ويأمل الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي الجديد في تحقيق انتصاره الأول مع المنتخب أمام نيجيريا ضمن المرحلة الثانية من استعدادات الفريق لكأس آسيا.

ويوجد المنتخب السعودي حاليًا خلال أيام فيفا في معسكر خارجي في مدينة لاغوس بالبرتغال، حتى الـ17 من أكتوبر الجاري، سيخوض خلالها مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء القادم أمام منتخب مالي.

وكان مانشيني قد أعلن عن قائمة المنتخب السعودي والتي ضمت 31 لاعبًا حيث جاءت على النحو التالي: حراس مرمى: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف.

الدفاع: ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، سعود عبد الحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، حسن كادش،عبد الإله العمرى، سلطان الغنام، ناصر الدوسري.

خط الوسط :محمد كنو، عبد الإله المالكي، عيد المولد، عبد الله الخيبري، سلمان الفرج، علي هزازي، فيصل الغامدي، عبد الرحمن غريب ،أيمن يحيى، هيثم عسيري، سامي النجعي.