انت الان تتابع "الخضيري" يحذّر من التنقُّل فجأة بين الجو البارد إلى التدفئة ولبس الجوارب طوال اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 5:43 مساءً

أوصى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، بتقليل التنقل فجأة بين جو بارد إلى التدفئة، ولبس الجوارب طوال اليوم؛ لتخفيف التعرُّض لنزلات في هذا الشتاء. وتفصيلًا: نصح عبر حسابه على منصة "إكس"، بتناول مشروبات تدعم تعزيز المناعة؛ مثل الحليب بالزنجبيل والعسل، أو الحليب بالفلفل الأسود والعسل. ودعا عند الإصابة بنزلات البرد إلى تناول ما يعزّز النشاط والصحة؛ مثل "العسل، والحبة السوداء، والقسط الهندي والثوم، والبصل، والبرتقال، والليمون، وفيتامين سي الفوار".

كانت هذه تفاصيل خبر "الخضيري" يحذّر من التنقُّل فجأة بين الجو البارد إلى التدفئة ولبس الجوارب طوال اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.