انت الان تتابع بعد لقاء الخالدية البحريني.. "جيرارد" يمنح لاعبي الاتفاق راحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 5:43 مساءً

منح المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" راحة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمدة 3 أيام، بعد المباراة الودية والتي انتهت يوم أمس الأربعاء بالتعادل الإيجابي مع فريق الخالدية البحريني بنتيجة 2/2. ومن المقرر عودة تدريبات أحمر الشرقية، الأحد المقبل، على ملعب نادي الاتفاق. يُذكر أن الاتفاق سيواجه نظيره الرياض، الأحد 22 أكتوبر الجاري في العاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة الـ 10 لدوري روشن السعودي لموسم 2023 /24.

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